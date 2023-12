Операция "Висла": Историки считают решение польского прокурора политическим

Польша (Фото: EPA, MICHAEL REYNOLDS)

Украинские историки считают, что решение польского прокурора о закрытии расследования операции "Висла" спровоцировано политическими причинами. Об этом написал Центр исследований освободительного движения.

3 декабря прокурор Института национальной памяти Польши (ИНН) закрыл расследование коммунистического преступления против человечности – принудительной и неожиданной депортации весной 1947 150 000 украинцев, известной как операция "Висла".

Он утвердил, что "военная операция проходила гуманным образом" и носила "предупредительный и охранный характер". Также следствие "не выявило" злоупотреблений или превышения полномочий при принятии решения о массовом выселении.

В материале Центра исследований освободительного движения утверждается, что "решение прокурора ИНН противоречит не только фактам и документальным источникам, уже много лет обнародованным как с польской, так и с украинской стороны, неоднократно высказываемой ранее позиции ученых, президентов и парламентов Польши и Украины, но и даже позиции самого ИНН".

Доказательства свидетельствуют о том, что операция "Висла" была депортацией или принудительным перемещением населения.

Также исследователи отметили, что к помещенным людям в концентрационный лагерь в Явожно применялись пытки и истязания, строгий запрет возвращения под угрозой повторной депортации или концентрационного лагеря.

По словам юриста и историка Сергея Рябенко, представителя от Украины в международном проекте International Justice for Communist Crimes of Platform of European Memory and Conscience, все это согласно нормам международного права — признаки преступления против человечности.

В обнародованном документе отметили, что прокурор де факто признал существование на территории Польши внутреннего вооруженного конфликта между правительством и организованными структурами украинского подполья, которые имели все признаки комбатантов.

"А значит, принятие решений о перемещении гражданского населения по причинам, связанным с таким конфликтом, при отсутствии насущных потребностей военного времени (как это было в 1947 году) согласно нормам международного права имело признаки военного преступления", – говорится в публикации.

Историки подчеркнули, что выводы прокурора имеют немного общего с проведением всестороннего, объективного и независимого расследования, а вызваны скорее причинами, имеющими политический характер.

Также в материал отметили, что более сотни польских историков, интеллектуалов и общественных и культурных деятелей обнародовали открытое письмо к руководству обеих палат Парламента Польши, где выразили протест и осуждение решения и назвали его скандальным и требуют реакции высшей власти и однозначной оценки операции "Висла" как преступной.

СПРАВКА. 28 апреля 1947 года началась операция польской коммунистической власти, во время которой было депортировано из родных домов около 150 000 украинцев. Людей вывозили за сотни километров, тех, кто пытался сопротивляться — убивали. Операцией "Висла" Польша "очистила" от украинцев их этнические территории и положила конец украинскому освободительному движению на этих землях (не осталось поддерживавших его людей), решив таким образом "украинскую проблему в Польше". Эта операция стала завершающим аккордом Второй польско-украинской войны, развернувшейся в рамках Второй мировой войны, начавшись в 1942 году на Холмщине (теперь территория Польши).

9 июня 2023 года заместитель министра культуры и наследия Польши Ярослав Селлин заявил, что понимание и восприятие Волынской трагедии перестает быть непримиримым в Польше и Украине, а исторические разногласия постепенно снимаются.

2 августа в министерстве иностранных дел Польши заявили, что окончательное примирение между странами не может быть без "урегулирования" вопроса Волынской трагедии.

