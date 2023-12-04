Операция "Висла": Историки считают решение польского прокурора политическим
Украинские историки считают, что решение польского прокурора о закрытии расследования операции "Висла" спровоцировано политическими причинами. Об этом написал Центр исследований освободительного движения.
3 декабря прокурор Института национальной памяти Польши (ИНН) закрыл расследование коммунистического преступления против человечности – принудительной и неожиданной депортации весной 1947 150 000 украинцев, известной как операция "Висла".
Он утвердил, что "военная операция проходила гуманным образом" и носила "предупредительный и охранный характер". Также следствие "не выявило" злоупотреблений или превышения полномочий при принятии решения о массовом выселении.
В материале Центра исследований освободительного движения утверждается, что "решение прокурора ИНН противоречит не только фактам и документальным источникам, уже много лет обнародованным как с польской, так и с украинской стороны, неоднократно высказываемой ранее позиции ученых, президентов и парламентов Польши и Украины, но и даже позиции самого ИНН".
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Доказательства свидетельствуют о том, что операция "Висла" была депортацией или принудительным перемещением населения.
Также исследователи отметили, что к помещенным людям в концентрационный лагерь в Явожно применялись пытки и истязания, строгий запрет возвращения под угрозой повторной депортации или концентрационного лагеря.
По словам юриста и историка Сергея Рябенко, представителя от Украины в международном проекте International Justice for Communist Crimes of Platform of European Memory and Conscience, все это согласно нормам международного права — признаки преступления против человечности.
В обнародованном документе отметили, что прокурор де факто признал существование на территории Польши внутреннего вооруженного конфликта между правительством и организованными структурами украинского подполья, которые имели все признаки комбатантов.
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"А значит, принятие решений о перемещении гражданского населения по причинам, связанным с таким конфликтом, при отсутствии насущных потребностей военного времени (как это было в 1947 году) согласно нормам международного права имело признаки военного преступления", – говорится в публикации.
Историки подчеркнули, что выводы прокурора имеют немного общего с проведением всестороннего, объективного и независимого расследования, а вызваны скорее причинами, имеющими политический характер.
Также в материал отметили, что более сотни польских историков, интеллектуалов и общественных и культурных деятелей обнародовали открытое письмо к руководству обеих палат Парламента Польши, где выразили протест и осуждение решения и назвали его скандальным и требуют реакции высшей власти и однозначной оценки операции "Висла" как преступной.
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