Операція "Вісла": Історики вважають рішення польського прокурора спровокованим політичними причинами

Польща (Фото: EPA, MICHAEL REYNOLDS)

Українські історики вважають, що рішення польського прокурора щодо закриття розслідування операції "Вісла" спровоковане політичними причинами. Про це написав Центр досліджень визвольного руху.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

3 грудня прокурор Інституту національної памʼяті Польщі (ІПН) закрив розслідування комуністичного злочину проти людяності – примусової та несподіваної депортації навесні 1947 року 150 000 українців, відомої як операція "Вісла".

Він підтвердив, що "військова операція відбувалася гуманним чином" і мала "попереджувальний та охоронний характер". Також слідство "не виявило" зловживань чи перевищення повноважень під час ухвалення рішення про масове виселення.

У матеріалі Центру досліджень визвольного руху стверджується, що "рішення прокурора ІПН суперечить не лише фактам та документальним джерелам, які вже багато років оприлюднені як з польського, так і з українського боку, неодноразово висловлюваній раніше позиції науковців, президентів та парламентів Польщі та України, але й навіть позиції самого ІПН".

Читайте також: МЗС Польщі: Якщо Україна хоче в ЄС, то має розв'язати питання ексгумації жертв Волинської трагедії

Докази свідчать про те, що операція "Вісла" була депортацією або примусовим переміщенням населення.

Також дослідники зауважили, що стосовно людей, поміщених до концентраційного табору у Явожно, застосовувались тортури та катування, сувора заборона повернення під загрозою повторної депортації або концентраційного табору.

За словами юриста та історика Сергія Рябенка, представника від України в міжнародному проєкті International Justice for the Communist Crimes of the Platform of European Memory and Conscienceсе, все це згідно з нормами міжнародного права — ознаки злочину проти людяності.

В оприлюдненому документі зазначили, що прокурор де факто визнав існування на території Польщі внутрішнього збройного конфлікту між урядом та організованими структурами українського підпілля, які мали всі ознаки комбатантів.

Читайте також: Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії на заході України — фото з місця

"А отже ухвалення рішень про переміщення цивільного населення з причин, пов’язаних із таким конфліктом, за умов відсутності нагальних потреб військового часу (як це було у 1947 році) згідно з нормами міжнародного права мало ознаки воєнного злочину", – йдеться у публікації.

Історики наголосили, що висновки прокурора мають небагато спільного із проведенням всебічного, об’єктивного та незалежного розслідування, а викликані радше причинами, що мають політичний характер.

Також у матеріал зазначили, що понад сотня польських істориків, інтелектуалів та громадських і культурних діячів оприлюднили відкритого листа до керівництва обох палат Парламенту Польщі де висловили протест та засудження рішення та назвали його скандальним і вимагають реакції найвищої влади та однозначної оцінки операції "Вісла" як злочинної.

ДОВІДКА. 28 квітня 1947 року, розпочалася операція польської комуністичної влади, під час якої було депортовано з рідних домівок близько 150 000 українців. Людей вивозили за сотні кілометрів, тих, хто намагався вчиняти спротив — вбивали. Операцією "Вісла" Польща "очистила" від українців їх етнічні території й поклала край українському визвольному руху на цих землях (не залишилося людей, які його підтримували), вирішивши таким чином "українську проблему в Польщі". Ця операція стала завершальним акордом Другої польсько-української війни, яка розгорнулася в межах Другої світової війни, розпочавшись 1942 року на Холмщині (тепер територія Польщі).

9 червня 2023 року заступник міністра культури та спадщини Польщі Ярослав Селлін заявив, що розуміння та сприйняття Волинської трагедії перестає бути непримиренним у Польщі та Україні, а історичні розбіжності поступово знімаються.

2 серпня у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що остаточне примирення між країнами не може бути без "врегулювання" питання Волинської трагедії.

Читайте також: Україна й Польща в понеділок зроблять перший крок до розблокування кордону