Опубликовано письмо Трампа с приглашанием Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Американское издание The Daily Beast опубликовало письмо президента США Дональда Трампа от 29 мая 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому с приглашением посетить Белый дом.

LIGA.net публикует полный текст письма:

"В связи с вашей инаугурацией я хочу поздравить вас с исторической победой на выборах.

Вашингтон и Киев являются верными партнерами, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире.

Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

Готовясь к решению многих проблем, стоящих перед Украиной, знайте, что американский народ с вами и готов помочь Украине реализовать ее огромный потенциал. Чтобы продемонстрировать эту приверженность, я хотел бы пригласить вас встретиться со мной в Белом доме в Вашингтоне, как только мы сможем найти взаимно удобное время.

Я желаю вам всяческих успехов, когда вы вступаете в должность, и я с нетерпением жду встречи с вами".

Фото письма доступно по ссылке выше.