Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Опубликовано письмо Трампа с приглашанием Зеленского в Вашингтон

Опубликовано письмо Трампа с приглашанием Зеленского в Вашингтон - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
06.11.2019, 09:58

Американский президент заверил украинского коллегу в "непоколебимой поддержке"

Американское издание The Daily Beast опубликовало письмо президента США Дональда Трампа от 29 мая 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому с приглашением посетить Белый дом.

LIGA.net публикует полный текст письма:

"В связи с вашей инаугурацией я хочу поздравить вас с исторической победой на выборах.

Вашингтон и Киев являются верными партнерами, которые работают вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основывается на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою судьбу и жить в мире.

Как вы сказали в своей победной речи, ваши выборы демонстрируют, что демократия возможна в любой точке бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

Готовясь к решению многих проблем, стоящих перед Украиной, знайте, что американский народ с вами и готов помочь Украине реализовать ее огромный потенциал. Чтобы продемонстрировать эту приверженность, я хотел бы пригласить вас встретиться со мной в Белом доме в Вашингтоне, как только мы сможем найти взаимно удобное время.

Я желаю вам всяческих успехов, когда вы вступаете в должность, и я с нетерпением жду встречи с вами".

Фото письма доступно по ссылке выше.

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп письмо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 