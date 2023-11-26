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Орбан снова заявил, что Украина не сможет победить Россию

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 16:12
Орбан снова заявил, что Украина не сможет победить Россию - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, а Запад и Евросоюз допустили "стратегическую ошибку", начав помогать Украине. Видео выступленя Орбана опубликовал в X (Twitter) пресс-представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.  

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Премьер Венгрии сказал, что в 2014 году Запад после оккупации Крыма Россией (Орбан называет ее "крымским кризисом") принял "стратегически верное" решение, когда добился заключения минских соглашений и замораживания войны на Донбассе. 

Решение Евросоюза после начала полномасштабного вторжения РФ поддержать Украину он назвал, напротив, "стратегически ошибочным".

"Теперь уже понятно, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Политических изменений в Москве тоже ждать не приходится... Надо смотреть на реальность", – сказал Орбан.

22 ноября стало известно, что Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины. 

23 ноября исполнительные органы ЕС утвердили авансовые выплаты в размере 900 млн евро в рамках ранее замороженного фонда поддержки экономики Венгрии. Таким образом ЕС пытается убедить власти страны снять возражения против помощи Украине.

  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
  • Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
  • 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.
Сергей Бережной
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