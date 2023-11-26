Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а Захід і Євросоюз припустилися "стратегічної помилки", почавши допомагати Україні. Відео виступу Орбана опублікував у X (Twitter) преспредставник уряду Угорщини Золтан Ковач.

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Прем'єр Угорщини сказав, що у 2014 році Захід після окупації Криму Росією (Орбан називає її "кримською кризою") ухвалив "стратегічно вірне" рішення, коли досяг укладення мінських угод і заморожування війни на Донбасі.

Рішення Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримати Україну він назвав, навпаки, "стратегічно хибним".

"Тепер уже зрозуміло, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Політичних змін у Москві теж чекати не доводиться... Треба дивитись на реальність", – сказав Орбан.

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

23 листопада виконавчі органи ЄС затвердили авансові виплати у розмірі 900 млн євро в межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати владу країни зняти заперечення проти допомоги Україні.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщині "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

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