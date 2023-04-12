"Ошеломлены". МИД выступил с заявлением в связи с казнью украинского военнопленного

Министерство иностранных дел выступило с заявлением по факту казни армией России украинского пленного и обратилось с призывом к Международному уголовному суду безотлагательно обратить внимание на это преступление. Заявление опубликовано на сайте МИД.

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В МИД подчеркнули, что армия России продолжает совершать страшные военные преступления в Украине.

"Ошеломлены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленного. Позируя на камеру, российские палачи отнимают жизнь человека с особым цинизмом", – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других городах и селах.

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В МИД заявили, что Россия сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, преднамеренного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей.

Подчеркивается, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда.

По Римскому статуту такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.

"Призываем Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что все причастные к преступлениям в Украине будут непременно наказаны – как высшее руководство РФ, так и непосредственные исполнители.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети . 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

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Наталія Медведєва

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