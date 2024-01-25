OSINT-аналитики пишут, что Ил-76 летел через Египет. ГУР проверяет, но маловероятно

В разведке говорят, что, скорее всего, речь идет все же о другом борту

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Версия о том, что упавший в Белгородской области российский транспортный самолет Ил-76 якобы летел через Египет, обрабатывается, однако маловероятно, что это действительно был именно этот борт. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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24 января ряд OSINT-аналитиков написали, что самолет Ил-76 с бортовым номером RA-78830 летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран. В Сирии он исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода. Оттуда он совершил свой последний взлет, а направлялся в сторону центральной части РФ – и это якобы все указывает на то, что Ил-76 вез оружие для оккупантов с Востока.

"Сейчас такая версия отрабатывается, но, скорее всего, речь идет все же о другом борту – том, который использовался и был зафиксирован на аэродроме Энгельс-2, куда поставлял ракеты авиабазирования для стратегической авиации россиян, которые используются для ударов по украинским мирным объектам и гражданской инфраструктуре", - сказал Юсов.

Он отметил, что Ил-76 – это военный самолет "достаточно устаревшей модификации", он имеет на вооружении пушку и выполняет боевые задачи. Соответственно, такой самолет не должен быть вовлечен в гуманитарные миссии.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 военнопленных, которые якобы были на борту, но там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные от пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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