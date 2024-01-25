OSINT-аналітики пишуть, що Іл-76 летів через Єгипет. ГУР перевіряє, але малоймовірно

У розвідці кажуть, що, найімовірніше, йдеться все ж про інший борт

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Версія про те, що російський транспортний літак Іл-76, який впав у Бєлгородській області, нібито летів через Єгипет, опрацьовується, проте малоймовірно, що це дійсно був саме цей борт. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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24 січня низка OSINT-аналітиків написали, що літак Іл-76 з бортовим номером RA-78830 летів до Росії через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран. В районі Сирії він зник з радарів, а потім з'явився в районі Бєлгорода. Звідти він здійснив свій останній зліт, а прямував у бік центральної частини РФ – і це нібито все вказує на те, що Іл-76 віз зброю для окупантів зі Сходу.

"Наразі така версія відпрацьовується, але, найімовірніше, йдеться все ж про інший борт – той, який використовувався і був зафіксований на летовищі Енгельс-2, куди постачав ракети авіабазування для стратегічної авіації росіян, які використовуються для ударів по українських мирних об’єктах і цивільній інфраструктурі", – сказав Юсов.

Він зазначив, що Іл-76 – це військовий літак "достатньо застарілої модифікації", він має на озброєнні гармату і виконує бойові завдання. Відповідно, такий літак не мав бути залучений до гуманітарних місій.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що цього дня справді мав відбутись обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито були на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. В ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані від пропагандистів – списки мають оприлюднювати офіційні структури РФ.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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