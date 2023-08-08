Пенс будет участвовать в дебатах республиканцев в рамках выборов президента США – Reuters

Бывший вице-президент США Майк Пенс прошел квалификацию для участия в первых республиканских дебатах в рамках президентской кампании в США 2024 года, которые состоятся 23 августа в Милуоки. Об этом сообщила во вторник его предвыборная команда, передает Reuters.

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Как отмечается, первоначально казалось, что Пенс может не получить право участвовать в дебатах, которые открыты только для тех, кто заручился поддержкой 40 000 индивидуальных доноров.

"Майк Пенс быстро и легко справился с порогом донора, и он с нетерпением ждет предметных дебатов, – говорится в заявлении официального представителя команды Пенса Девина О'Мэлли. – Надеюсь, у бывшего президента Трампа хватит смелости появиться".

Помимо Трампа, Пенса и губернатора Флориды Рона Десантиса, по крайней мере пять других кандидатов стремятся получить квалификации: бывшая посол США в ООН Никки Хейли, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор США Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами.

Пенс – член Республиканской партии, сторонник максимальной военной поддержки Украины. По его словам, в среде республиканцев "нет места" поклонникам Путина.

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