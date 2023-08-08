UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пенс будет участвовать в дебатах республиканцев в рамках выборов президента США – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 22:20
Пенс будет участвовать в дебатах республиканцев в рамках выборов президента США – Reuters - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Бывший вице-президент США Майк Пенс прошел квалификацию для участия в первых республиканских дебатах в рамках президентской кампании в США 2024 года, которые состоятся 23 августа в Милуоки. Об этом сообщила во вторник его предвыборная команда, передает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, первоначально казалось, что Пенс может не получить право участвовать в дебатах, которые открыты только для тех, кто заручился поддержкой 40 000 индивидуальных доноров.

"Майк Пенс быстро и легко справился с порогом донора, и он с нетерпением ждет предметных дебатов, – говорится в заявлении официального представителя команды Пенса Девина О'Мэлли. – Надеюсь, у бывшего президента Трампа хватит смелости появиться".

Помимо Трампа, Пенса и губернатора Флориды Рона Десантиса, по крайней мере пять других кандидатов стремятся получить квалификации: бывшая посол США в ООН Никки Хейли, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор США Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами.

Пенс – член Республиканской партии, сторонник максимальной военной поддержки Украины. По его словам, в среде республиканцев "нет места" поклонникам Путина.

Читайте также: "Почти предатель". Как новые обвинения могут сбить Трампа с президентской гонки

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАмайк пенсреспубликанская партия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 