Пенс братиме участь у дебатах республіканців у рамках виборів президента США – Reuters

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс пройшов кваліфікацію для участі у перших республіканських дебатах у рамках президентської кампанії у США 2024 року, які відбудуться 23 серпня у Мілвокі. Про це повідомила у вівторок його передвиборча команда, повідомляє Reuters.

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Як зазначається, спочатку здавалося, що Пенс може не отримати права брати участь у дебатах, які відкриті лише для тих, хто заручився підтримкою 40 000 індивідуальних донорів.

"Майк Пенс швидко і легко впорався з порогом донора, і він із нетерпінням чекає на предметні дебати, – йдеться у заяві офіційного представника команди Пенса Девіна О'Меллі. – Сподіваюся, у колишнього президента Трампа вистачить сміливості з'явитися".

Крім Трампа, Пенса та губернатора Флориди Рона Десантіса, принаймні п'ять інших кандидатів прагнуть здобути кваліфікації: колишня пані посол США в ООН Нікі Гейлі, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, сенатор США Тім Скотт та підприємець Вівек Рамасвамі.

Пенс є членом Республіканської партії, прихильником максимальної військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.

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