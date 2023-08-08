Пенс братиме участь у дебатах республіканців у рамках виборів президента США – Reuters
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс пройшов кваліфікацію для участі у перших республіканських дебатах у рамках президентської кампанії у США 2024 року, які відбудуться 23 серпня у Мілвокі. Про це повідомила у вівторок його передвиборча команда, повідомляє Reuters.
Як зазначається, спочатку здавалося, що Пенс може не отримати права брати участь у дебатах, які відкриті лише для тих, хто заручився підтримкою 40 000 індивідуальних донорів.
"Майк Пенс швидко і легко впорався з порогом донора, і він із нетерпінням чекає на предметні дебати, – йдеться у заяві офіційного представника команди Пенса Девіна О'Меллі. – Сподіваюся, у колишнього президента Трампа вистачить сміливості з'явитися".
Крім Трампа, Пенса та губернатора Флориди Рона Десантіса, принаймні п'ять інших кандидатів прагнуть здобути кваліфікації: колишня пані посол США в ООН Нікі Гейлі, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, сенатор США Тім Скотт та підприємець Вівек Рамасвамі.
Пенс є членом Республіканської партії, прихильником максимальної військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.
- Пенс закликав не реагувати на ядерні погрози РФ і неодноразово наголошував на необхідності перемоги України.
- 29 червня 2023 року Пенс відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським.
- Відповідаючи з України на запитання журналістки NBC, Пенс відповів, що Вашингтон не відправить до України свої війська, оскільки немає такої потреби.
- 7 липня Пенс заявив, що Трамп та Десантіс не усвідомлюють наслідків закликів скорочувати військову допомогу Україні.
Читайте також: "Майже зрадник". Як нові звинувачення можуть збити Трампа з президентських перегонів
Коментарі