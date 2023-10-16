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Пентагон отобрал до 2000 военных. В случае чего они помогут Израилю в войне – WP

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 20:48
Пентагон отобрал до 2000 военных. В случае чего они помогут Израилю в войне – WP - Фото
Американские военные (Фото: ЕРА, Robert Ghement)

Американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет, что Пентагон отобрал около 2000 военнослужащих, чтобы подготовить их для потенциального развертывания на Ближнем Востоке для поддержки Израиля.

По данным собеседников журналистов, американские военные будут привлечены из разных подразделений ВС США.

Их главными задачами станут "консультирование и медицинская поддержка", сообщили чиновники американского ведомства.

Отобранные американские военные сейчас находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

Пока неизвестно, что станет основанием для их переброски и куда их могут отправить, пишет издание. WP отмечает, что в любом случае такое решение Пентагона указывает, что Вашингтон готовится поддерживать ЦАХАЛ, если Израиль примет решение начать наземную операцию в секторе Газа.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. По состоянию на 15 октября Al Jazeera пишет о 2329 палестинцах, убитых во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву.

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Милана Головань
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