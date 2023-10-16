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Пентагон відібрав до 2000 військових. У разі чого вони допоможуть Ізраїлю у війні — WP

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 20:48
Пентагон відібрав до 2000 військових. У разі чого вони допоможуть Ізраїлю у війні — WP - Фото
Американські військові (Фото: ЕРА, Robert Ghement)

Американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб США пише, що Пентагон відібрав близько 2000 військовослужбовців, аби підготувати їх для потенційного розгортання на Близькому Сході для підтримки Ізраїлю.

За даними співрозмовників журналістів, американські військові будуть залучені з різних підрозділів ЗС США.

Їхніми головними завданнями стануть "консультування та медична підтримка", повідомили чиновники американського відомства.

Наразі відібрані американські військові перебувають на Близькому Сході та в Європі.

Поки що невідомо, що саме стане підставою для їхнього перекидання і куди їх можуть відправити, пише видання. WP зазначає, що в будь-якому разі таке рішення Пентагону вказує на те, що Вашингтон готується підтримувати ЦАХАЛ, якщо Ізраїль ухвалить рішення розпочати наземну операцію в секторі Гази.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, насамперед серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Станом на 15 жовтня Al Jazeera пише про 2329 палестинців, вбитих під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву.

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Мілана Головань
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