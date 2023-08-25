Пентагон: Пригожин, скорее всего, был убит. Информация, что самолет сбила ПВО, — неточная
25.08.2023, 07:19
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)
В Пентагоне заявили, что у них нет информации о том, что самолет с главарем террористов Вагнера Евгением Пригожиным был сбит ракетой российской противовоздушной обороны. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, Пригожин, скорее всего, был убит, а США продолжают оценивать ситуацию.
"На данный момент у нас нет никакой информации, которая могла бы указать на сообщения в прессе о том, что самолет сбил какой-то тип ракеты класса "земля-воздух", и мы считаем эту информацию неточной", — сказал Райдер.
Он отметил, что у Вашингтона нет данных, которые бы указывали на ракету российской ПВО.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это – масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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