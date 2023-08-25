Пентагон: Пригожин, скорее всего, был убит. Информация, что самолет сбила ПВО, — неточная

В Пентагоне заявили, что у них нет информации о том, что самолет с главарем террористов Вагнера Евгением Пригожиным был сбит ракетой российской противовоздушной обороны. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, Пригожин, скорее всего, был убит, а США продолжают оценивать ситуацию.

"На данный момент у нас нет никакой информации, которая могла бы указать на сообщения в прессе о том, что самолет сбил какой-то тип ракеты класса "земля-воздух", и мы считаем эту информацию неточной", — сказал Райдер.

Он отметил, что у Вашингтона нет данных, которые бы указывали на ракету российской ПВО.

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