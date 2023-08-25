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Пентагон: Пригожин, скорее всего, был убит. Информация, что самолет сбила ПВО, — неточная

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 07:19
Пентагон: Пригожин, скорее всего, был убит. Информация, что самолет сбила ПВО, — неточная - Фото
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне заявили, что у них нет информации о том, что самолет с главарем террористов Вагнера Евгением Пригожиным был сбит ракетой российской противовоздушной обороны. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, Пригожин, скорее всего, был убит, а США продолжают оценивать ситуацию. 

"На данный момент у нас нет никакой информации, которая могла бы указать на сообщения в прессе о том, что самолет сбил какой-то тип ракеты класса "земля-воздух", и мы считаем эту информацию неточной", — сказал Райдер.

Он отметил, что у Вашингтона нет данных, которые бы указывали на ракету российской ПВО. 

Читайте также: В самолете с Пригожиным разбились его близкие соратники и участники войны в Сирии – досье

Дмитрий Гриниченко
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