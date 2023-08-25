Пентагон: Пригожина, найімовірніше, було вбито. Інформація, що літак збила ППО, — неточна
25.08.2023, 07:19
Євгеній Пригожин (Фото: скриншот з відео)
У Пентагоні заявили, що вони не мають інформації про те, що літак з ватажком терористів Вагнера Євгенієм Пригожиним був збитий ракетою російської протиповітряної оборони. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.
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За його словами, Пригожина, найімовірніше, було вбито, а США продовжують оцінювати ситуацію.
"На цей час у нас немає жодної інформації, яка б могла вказати на повідомлення в пресі про те, що літак збив якийсь тип ракети класу "земля-повітря", і ми вважаємо цю інформацію неточною", — сказав Райдер.
Він зазначив, що Вашингтон не має даних, які б вказували на ракету російської ППО.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це – масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які були в літаку, не вижили.
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