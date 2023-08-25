Пентагон: Пригожина, найімовірніше, було вбито. Інформація, що літак збила ППО, — неточна

У Пентагоні заявили, що вони не мають інформації про те, що літак з ватажком терористів Вагнера Євгенієм Пригожиним був збитий ракетою російської протиповітряної оборони. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, Пригожина, найімовірніше, було вбито, а США продовжують оцінювати ситуацію.

"На цей час у нас немає жодної інформації, яка б могла вказати на повідомлення в пресі про те, що літак збив якийсь тип ракети класу "земля-повітря", і ми вважаємо цю інформацію неточною", — сказав Райдер.

Він зазначив, що Вашингтон не має даних, які б вказували на ракету російської ППО.

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