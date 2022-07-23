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Пентагон: США рассматривают передачу истребителей для "будущих потребностей" ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 08:46
Пентагон: США рассматривают передачу истребителей для
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Министерство обороны США рассматривает передачу Украине истребителей для "будущих потребностей" Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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Представитель Пентагона заявил, что США не ищет истребители для "немедленных боевых действий в Украине". 

Одновременно чиновник отметил, что рассматривается возможность предоставления Украине авиации для "будущих потребностей вооруженных сил". 

Напомним, что двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них. 

В письме сенатора Дэна Салливана от Аляски на имя министра обороны США Ллойда Остина и главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли шесть сенаторов призывают "рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке".

  • 7 мая 2022 года министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
  • Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".
  • С начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ.

Читайте также: "Точно не МиГ-29". Начштаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ – Politico 

Дмитрий Гриниченко
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