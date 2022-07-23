Пентагон: США рассматривают передачу истребителей для "будущих потребностей" ВСУ

Министерство обороны США рассматривает передачу Украине истребителей для "будущих потребностей" Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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Представитель Пентагона заявил, что США не ищет истребители для "немедленных боевых действий в Украине".

Одновременно чиновник отметил, что рассматривается возможность предоставления Украине авиации для "будущих потребностей вооруженных сил".

Напомним, что двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них.

В письме сенатора Дэна Салливана от Аляски на имя министра обороны США Ллойда Остина и главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли шесть сенаторов призывают "рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке".

7 мая 2022 года министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

С начала большой войны украинская авиация нанесла 1700 групповых авиаударов по войскам РФ.

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Дмитрий Гриниченко

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