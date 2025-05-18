Перед звонком Трампа Путину с президентом США хотят поговорить лидеры Европы – Мерц

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Лидеры Германии, Великобритании, Франции и Польши хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом до того, как у него будет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

Политик сообщил, что обсудил этот вопрос с государственным секретарем США Марко Рубио, когда они были на инаугурационной мессе папы Льва XIV.

"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности, о завтрашнем звонке. Мы договорились, что еще раз пообщаемся с лидерами четырех государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору [с Путиным]", – сообщил Мерц.

Канцлер отметил, что в Ватикане у него также был подробный разговор с президентом Владимиром Зеленским.