Перед звонком Трампа Путину с президентом США хотят поговорить лидеры Европы – Мерц
Лидеры Германии, Великобритании, Франции и Польши хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом до того, как у него будет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.
Политик сообщил, что обсудил этот вопрос с государственным секретарем США Марко Рубио, когда они были на инаугурационной мессе папы Льва XIV.
"Я разговаривал с Марко Рубио, в частности, о завтрашнем звонке. Мы договорились, что еще раз пообщаемся с лидерами четырех государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору [с Путиным]", – сообщил Мерц.
Канцлер отметил, что в Ватикане у него также был подробный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
- 16 мая, после украино-российских переговоров в Стамбуле, Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с главой США. После звонка президент Украины акцентировал, что давление на Россию должно сохраняться, пока Москва не будет готова завершать войну. Премьер Польши по результатам этого разговора с Трампом допустил, что впереди "нас ждут тяжелые дни".
17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая, и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами из НАТО.
- 18 мая Зеленский проинформировал вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио о нереалистических условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула во время переговоров в Стамбуле.