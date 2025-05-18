Перед дзвінком Трампа Путіну з президентом США хочуть поговорити четверо лідерів Європи – Мерц
Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом до того, як він матиме телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц, передає агенція Reuters.
Політик повідомив, що обговорив це питання з державним секретарем США Марко Рубіо, коли вони були на інавгураційній месі папи Лева XIV.
"Я розмовляв із Марко Рубіо, зокрема про завтрашній дзвінок. Ми домовились, що ще раз поспілкуємось із лідерами чотирьох держав і президентом США у межах підготовки до цієї розмови [з Путіним]", – повідомив Мерц.
Канцлер зазначив, що у Ватикані він також мав детальну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
- 16 травня, після україно-російських переговорів у Стамбулі, Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з очільником США. Після дзвінка президент України акцентував, що тиск на Росію має зберігатись, доки Москва не буде готова завершувати війну. Прем'єр Польщі за результатами цієї розмови з Трампом допустив, що попереду "нас чекають важкі дні".
17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським та партнерами з НАТО.
- 18 травня Зеленський поінформував віцепрезидента Венса та держсекретаря Рубіо про нереалістичні умови для встановлення перемир'я, котрі Росія висунула під час переговорів у Стамбулі.