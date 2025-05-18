Перед дзвінком Трампа Путіну з президентом США хочуть поговорити четверо лідерів Європи – Мерц

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом до того, як він матиме телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц, передає агенція Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Політик повідомив, що обговорив це питання з державним секретарем США Марко Рубіо, коли вони були на інавгураційній месі папи Лева XIV.

"Я розмовляв із Марко Рубіо, зокрема про завтрашній дзвінок. Ми домовились, що ще раз поспілкуємось із лідерами чотирьох держав і президентом США у межах підготовки до цієї розмови [з Путіним]", – повідомив Мерц.

Канцлер зазначив, що у Ватикані він також мав детальну розмову з президентом Володимиром Зеленським.