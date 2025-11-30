Переговорщик Трампа пугал европейцев, что условия мирного договора будут хуже – FT

Топ-чиновник описал медиа тон встречи Дрисколла с европейскими дипломатами и западными официальными лицами в Киеве как "тошнотворный"

Дэн Дрисколл (Фото: Офис президента Украины)

Во время переговоров в Киеве министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл пугал европейских партнеров ухудшением условий мирного соглашения в российско-украинской войне. Об этом заявляет издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявлял, что Дрисколл "был очень активным, вовлеченным, готовым слушать" во время переговоров. Однако разговоры в Киеве не были вполне гладкими, заявляет медиа.

Так, анонимный топ-чиновник описал тон встречи министра с европейскими послами и западными официальными лицами как "тошнотворный".

"Европейские чиновники спросили Дрисколла, считают ли США ответственность за военные преступления России важной частью плана. Он уклонился [от ответа], к их большому разочарованию. Повторяя слова [вице-президента Штатов] Венса, Дрисколл сказал: "Есть города, территории, являющиеся предметом спора, которые будут в руках России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение [продолжать] борьбу должно взвешивать: сколько жизней вы готовы пожертвовать? Соглашение не станет лучше с этого момента, оно станет хуже", – передает FT.

Ранее собеседники издания The New York Times заявляли, что Дрисколл, в переговорах с европейцами в Киеве, использовал рост угрозы со стороны Москвы как способ "продать быстрое мирное соглашение, невыгодное для Украины".