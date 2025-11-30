Переговірник Трампа лякав європейців, що умови мирної угоди будуть гірші – FT

Топчиновник описав медіа тон зустрічі Дрісколла з європейськими дипломатами та західними посадовцями у Києві як "нудотний"

Ден Дрісколл (Фото: Офіс президента України)

Під час переговорів у Києві міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл лякав європейських партнерів погіршенням умов мирної угоди у російсько-українській війні. Про це заявляє видання Financial Times з посиланням на неназваного високопоставленого європейського чиновника.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявляв, що Дрісколл "був дуже активним, залученим, готовим слухати" під час перемовин. Однак переговори у Києві не були цілком гладкими, заявляє медіа.

Так, анонімний топчиновник описав тон зустрічі міністра з європейськими послами та західними посадовцями як "нудотний".

"Європейські чиновники запитали Дрісколла, чи вважають США відповідальність за воєнні злочини Росії важливою частиною плану. Він ухилився [від відповіді], на їхнє велике розчарування. Повторюючи слова [віцепрезидента Штатів] Венса, Дрісколл сказав: "Є міста, території, що є предметом суперечки, які будуть у руках Росії, це лише питання часу. Якщо ми цього не визнаємо, то рішення [продовжувати] боротьбу має зважувати: скільки життів ви готові пожертвувати? Угода не стане кращою з цього моменту, вона стане гіршою", – передає FT.

Раніше співбесідники видання The New York Times заявляли, що Дрісколл, у переговорах з європейцями в Києві, використав зростання загрози з боку Москви як спосіб "продати швидку мирну угоду, невигідну для України".