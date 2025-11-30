Переговірник Трампа лякав європейців, що умови мирної угоди будуть гірші – FT
Під час переговорів у Києві міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл лякав європейських партнерів погіршенням умов мирної угоди у російсько-українській війні. Про це заявляє видання Financial Times з посиланням на неназваного високопоставленого європейського чиновника.
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявляв, що Дрісколл "був дуже активним, залученим, готовим слухати" під час перемовин. Однак переговори у Києві не були цілком гладкими, заявляє медіа.
Так, анонімний топчиновник описав тон зустрічі міністра з європейськими послами та західними посадовцями як "нудотний".
"Європейські чиновники запитали Дрісколла, чи вважають США відповідальність за воєнні злочини Росії важливою частиною плану. Він ухилився [від відповіді], на їхнє велике розчарування. Повторюючи слова [віцепрезидента Штатів] Венса, Дрісколл сказав: "Є міста, території, що є предметом суперечки, які будуть у руках Росії, це лише питання часу. Якщо ми цього не визнаємо, то рішення [продовжувати] боротьбу має зважувати: скільки життів ви готові пожертвувати? Угода не стане кращою з цього моменту, вона стане гіршою", – передає FT.
Раніше співбесідники видання The New York Times заявляли, що Дрісколл, у переговорах з європейцями в Києві, використав зростання загрози з боку Москви як спосіб "продати швидку мирну угоду, невигідну для України".
- Зустрічі в Києві відбувались до україно-американських переговорів у Женеві. Посолка у США Стефанішина заявляла, що після них з мирного плану виключили пункт про амністію як для Росії, так і для України.
- 25 листопада співрозмовники Axios повідомили, що Дрісколл вів переговори в Абу-Дабі як з українською делегацією, так і з представниками РФ.
