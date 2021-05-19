Переговоры по Донбассу. Получены гарантии безопасности на открытие пунктов въезда-выезда

Сегодня, 19 мая, на общем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

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Как отмечается, координатор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти КПВВ для оценки выполнения условий для их открытия.

Украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения.

Стороны согласились, что конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. Как отмечается, российская сторона пока ненадлежащим образом реагирует на соответствующие предложения.

14 апреля на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня.

19 апреля прошла встреча советников глав государств нормандской четверки – речь шла о кластерах и обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

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Наталия Медведева

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