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Переговоры по Донбассу. Получены гарантии безопасности на открытие пунктов въезда-выезда

19.05.2021, 19:58
Переговоры по Донбассу. Получены гарантии безопасности на открытие пунктов въезда-выезда - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 19 мая, на общем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

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Как отмечается, координатор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти КПВВ для оценки выполнения условий для их открытия.

Украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения.

Стороны согласились, что конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. Как отмечается, российская сторона пока ненадлежащим образом реагирует на соответствующие предложения.

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Наталия Медведева
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Донбасс ткг
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