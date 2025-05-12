Перемирие Трампа между Индией и Пакистаном разозлило чиновников Нью-Дели – Bloomberg

Трамп объявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном, но его роль вызвала критику в Индии, отмечают журналисты

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Нью-Дели многие высокопоставленные чиновники "кипели от возмущения" из-за объявления президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня между Индией и Пакистаном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Собеседники журналистов отметили, что администрация премьер-министра Нарендры Моди была недовольна как попытками США способствовать деэскалации, так и тем, как именно было сделано объявление. Публикация Трампа в Truth Social "застала врасплох" ключевых должностных лиц, причастных к этому.

"Переговоры между Индией и Пакистаном продолжались за кулисами, даже когда дроны и ракеты летали туда-сюда, атакуя военные базы с обеих сторон в самых яростных боях со времен войны 1971 года", – пишет Bloomberg.

В индийской столице действия Трампа восприняли как попытку затмить Моди.

"Скорее, это был шаг Трампа, направленный на то, чтобы омрачить премьер-министра Нарендру Моде, подорвать давнюю политику Индии по разрешению территориального спора по Кашмиру путем двусторонних переговоров и, пожалуй, хуже всего, поставить заклятых врагов в равные условия, шаг, которому чиновники Нью-Дели сопротивлялись, поскольку экономика страны стремительно растет, опережая Пакистан", – сказано в публикации.

Читайте также Индия VS Пакистан: почему эскалация маловероятна после ударов

Националистический телеведущий Арнаб Госвами, известный своей поддержкой Моде, раскритиковал Трампа за "превышение полномочий".

"Как Трамп может сравнивать произошедшее в Пахалгаме с тем, что произошло после этого? Это явное превышение полномочий", – заявил ведущий.

По словам собеседников, 9 мая пакистанские генералы связались с индийскими коллегами – через несколько часов стороны достигли согласия о прекращении боевых действий. Трамп объявил о договоренности на Truth Social еще до официальных заявлений Индии или Пакистана.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что соглашение было достигнуто при участии Трампа, Вэнса, Моди, премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, генерала Мунира и других.

Победы 48 часов, @VP Велосипеды и они должны быть в отставке от Индии и Пакистана, включая Prime Ministers Narendra Modi и Shehbaz Sharif, Внешние украшения Minister Subrahmanyam Jaishankar, Чёф Арми Staff Asim Munir, и национальный — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) 10 мая, 2025

По словам Рубио, стороны договорились начать переговоры на нейтральной территории. В Пакистане новость о прекращении огня вызвала фейерверки и празднование. Шариф назвал это "исторической победой" и поблагодарил США, Китай и Саудовскую Аравию.

В Индии реакция была противоположной – чиновники отрицали участие США в переговорах и возмутились тем, что о сделке первыми заявили американцы. Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри во время брифинга не упомянул о роли США.

Белый дом не прокомментировал ситуацию, однако представитель Госдепа подтвердил, что США продолжают призывать обе стороны соблюдать режим прекращения огня.

11 мая Трамп сделал новую публикацию, в которой выразил гордость "сильным и твердым лидерством Индии и Пакистана" и пообещал поддержать поиск "решения" кашмирского вопроса, а также увеличить торговлю с обеими странами. В Индии это восприняли как дипломатическую победу Пакистана и унижение роли Моди. Оппозиционные политики в Индии подвергли критике внешнее вмешательство.

"Нам не нужно вмешательство США или какой-либо другой страны, чтобы найти решение по Кашмиру", – заявила член парламента от оппозиционной партии Приянка Чатурведе.

Член парламента от оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Маниш Тевари добавил, что Трампу следует напомнить, что "Кашмир – это не библейский тысячелетний конфликт".

Журналисты отмечают, что непонятно, будет ли этот спор влиять на переговоры по торговому соглашению, которое Индия пытается заключить с США, чтобы избежать новых пошлин.

Издание отмечает, что премьер-министр Нарендра Моди стремится укрепить позиции Индии как привлекательного направления для иностранных инвесторов, идущих из Китая. Это, в частности, подтверждается масштабными инвестициями компании Apple в производство iPhone в Индии.

Как утверждают журналисты, одним из потенциальных провокационных моментов для нового конфликта является договор о водных ресурсах Инда, который Индия отказалась восстановить в рамках соглашения о прекращении огня.

"Этот конфликт станет шаблоном для следующего кризиса", – сказал бывший чиновник Пентагона Клери.