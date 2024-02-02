Переубедить неубежденных: Глава МИД Польши летит в США – будет говорить о помощи Украине

Радослав Сикорский (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

2 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправляется в Соединенные Штаты с визитом. Его цель – убедить Вашингтон оказать Украине дальнейшую помощь, сообщил дипломат в соцсети X (ранее Twitter).

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Сикорский заявил, что "следует говорить с неуверенными", поэтому он летит в Вашингтон для того, чтобы "убедить неуверенных там" продолжать оказывать Украине помощь в войне против России.

Глава польского МИД рад "хорошим новостям из Брюсселя" относительно договоренности стран-членов Европейского Союза выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах.

"Виктор Орбан преодолел свое вето, и ЕС единогласно принял решение о выделении 50 млрд евро в поддержку функционирования украинского государства и восстановление его инфраструктуры", – отметил Сикорский.

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На саммите 1 февраля 2024 года до последнего не знали, не заблокирует ли венгерский премьер Орбан помощь, подобно тому, как сделал в прошлый раз в середине декабря.

Подтверждение соглашения состоялось после частных разговоров Орбана с Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и тремя влиятельными лидерами Евросоюза – немецким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.

Соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета помощи и возможность пересмотреть его через два года, "если это потребуется", но без права вето для Будапешта.

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18 января президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечения помощи Украине.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

28 января спикер Палаты представителей Джонсон заявил: если условия нового готовящего Сенат законопроекта о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым и "мертвым" для нижней палаты.

2 февраля лидер большинства в Сенате Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат будет голосовать за дополнительный законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ, а также помощь Украине и Израилю.

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