€50 млрд для України від ЄС. У Байдена закликали США не розслаблятися: Це ж не про безпеку
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що 50 млрд євро, які на вчорашньому саміті погодили лідери Євросоюзу, не замінять повноцінну допомогу від США.
У Кірбі запитали, чи можуть США "перепочити" з допомогою Україні, якщо європейські союзники ухвалили чотирирічне фінансування у 50 млрд євро.
Він заявив, що програма підтримки від ЄС для України не призначена для допомоги у сфері безпеки.
"Вона, безумовно, буде вітатися українським народом, без сумніву, тому що вона допоможе полегшити деякі фінансові труднощі, які він уже відчуває. І тому, знову ж таки, ми – ми вітаємо це. Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки", – відповів представник Білого дому.
Він наголосив, що адміністрація президента Байдена продовжує закликати Конгрес якомога скоріше схвалити запит щодо національної безпеки з $60 млрд для України.
"Як я вже неодноразово говорив, ця сума була ретельно продумана. Українці потребують її. І нам потрібно, щоб Конгрес схвалив цей запит", – резюмував Кірбі.
На саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити €50 млрд Україні у 2024-2027 роках. Першим звістку повідомив глава Євроради Шарль Мішель.
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