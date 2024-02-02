€50 млрд для України від ЄС. У Байдена закликали США не розслаблятися: Це ж не про безпеку

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що програма підтримки від ЄС для України не призначена для допомоги у сфері безпеки

Джон Кірбі (Скриншот)

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що 50 млрд євро, які на вчорашньому саміті погодили лідери Євросоюзу, не замінять повноцінну допомогу від США.

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У Кірбі запитали, чи можуть США "перепочити" з допомогою Україні, якщо європейські союзники ухвалили чотирирічне фінансування у 50 млрд євро.

Він заявив, що програма підтримки від ЄС для України не призначена для допомоги у сфері безпеки.

"Вона, безумовно, буде вітатися українським народом, без сумніву, тому що вона допоможе полегшити деякі фінансові труднощі, які він уже відчуває. І тому, знову ж таки, ми – ми вітаємо це. Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки", – відповів представник Білого дому.

Він наголосив, що адміністрація президента Байдена продовжує закликати Конгрес якомога скоріше схвалити запит щодо національної безпеки з $60 млрд для України.

"Як я вже неодноразово говорив, ця сума була ретельно продумана. Українці потребують її. І нам потрібно, щоб Конгрес схвалив цей запит", – резюмував Кірбі.

На саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити €50 млрд Україні у 2024-2027 роках. Першим звістку повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

18 січня президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

28 січня спікер Палати представників Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним і "мертвим" для нижньої палати.

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