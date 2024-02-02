€50 млрд для Украины. У Байдена призвали США не расслабляться: Это ведь не о безопасности
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что 50 млрд евро, которые на вчерашнем саммите согласовали лидеры Евросоюза, не заменят полноценную помощь от США.
У Кирби спросили, могут ли США "отдохнуть" с помощью Украины, если европейские союзники приняли четырехлетнее финансирование в 50 млрд евро.
Он заявил, что программа поддержки от ЕС для Украины не предназначена для помощи в сфере безопасности.
"Она, безусловно, будет здороваться украинским народом, без сомнения, потому что она поможет облегчить некоторые финансовые трудности, которые он уже испытывает. И потому, опять же, мы – мы приветствуем это. Но это не заменит американского лидерства, когда речь идет о помощь в сфере безопасности", – ответил представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что администрация президента Байдена продолжает призывать Конгресс как можно скорее одобрить запрос национальной безопасности с $60 млрд для Украины.
"Как я уже неоднократно говорил, эта сумма была тщательно продумана. Украинцы нуждаются в ней. И нам нужно, чтобы Конгресс одобрил этот запрос", – резюмировал Кирби.
На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить €50 млрд. Украине в 2024-2027 годах. Первым известие сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
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