€50 млрд для Украины. У Байдена призвали США не расслабляться: Это ведь не о безопасности

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что программа поддержки от ЕС для Украины не предназначена для помощи в сфере безопасности

Джон Кирби (Скриншот)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что 50 млрд евро, которые на вчерашнем саммите согласовали лидеры Евросоюза, не заменят полноценную помощь от США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У Кирби спросили, могут ли США "отдохнуть" с помощью Украины, если европейские союзники приняли четырехлетнее финансирование в 50 млрд евро.

Он заявил, что программа поддержки от ЕС для Украины не предназначена для помощи в сфере безопасности.

"Она, безусловно, будет здороваться украинским народом, без сомнения, потому что она поможет облегчить некоторые финансовые трудности, которые он уже испытывает. И потому, опять же, мы – мы приветствуем это. Но это не заменит американского лидерства, когда речь идет о помощь в сфере безопасности", – ответил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что администрация президента Байдена продолжает призывать Конгресс как можно скорее одобрить запрос национальной безопасности с $60 млрд для Украины.

"Как я уже неоднократно говорил, эта сумма была тщательно продумана. Украинцы нуждаются в ней. И нам нужно, чтобы Конгресс одобрил этот запрос", – резюмировал Кирби.

На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить €50 млрд. Украине в 2024-2027 годах. Первым известие сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

18 января президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечения помощи Украине.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

28 января спикер Палаты представителей Джонсон заявил: если условия нового готовящего Сенат законопроекта о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходимым и "мертвым" для нижней палаты.

Читайте также: Лидер большинства в Сенате США заявил, что на следующей неделе будет голосование за помощь Украине