Переконати непереконаних: Очільник МЗС Польщі летить у США – говоритиме про допомогу Україні
2 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вирушає до Сполучених Штатів із візитом. Його мета – переконати Вашингтон надати Україні подальшу допомогу, повідомив дипломат у соцмережі X (раніше Twitter).
Сікорський заявив, що "варто говорити з непереконаними", тому він летить до Вашингтона для того, щоб "переконати непереконаних там" продовжувати надавати Україні допомогу у війні проти Росії.
Очільник польського МЗС привітав "хороші новини з Брюсселя" щодо домовленості країн-членів Європейського Союзу виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках.
"Віктор Орбан подолав своє вето, і ЄС одноголосно ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро на підтримку функціонування української держави та відновлення її інфраструктури", – зазначив Сікорський.
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На саміті 1 лютого 2024 року до останнього було невідомо, чи не заблокує угорський прем'єр Орбан допомогу, подібно тому, як зробив минулого разу в середині грудня.
Підтвердження угоди відбулося після приватних розмов Орбана з Мішелем, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і трьома найвпливовішими лідерами Євросоюзу – німецьким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.
Угода передбачає щорічне обговорення пакета допомоги й можливість переглянути його через два роки, "якщо це буде потрібно", але без права вето для Будапешта.
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