Переконати непереконаних: Очільник МЗС Польщі летить у США – говоритиме про допомогу Україні

Радослав Сікорський (Фото: EPA/ALBERT ZAWADA)

2 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вирушає до Сполучених Штатів із візитом. Його мета – переконати Вашингтон надати Україні подальшу допомогу, повідомив дипломат у соцмережі X (раніше Twitter).

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Сікорський заявив, що "варто говорити з непереконаними", тому він летить до Вашингтона для того, щоб "переконати непереконаних там" продовжувати надавати Україні допомогу у війні проти Росії.

Очільник польського МЗС привітав "хороші новини з Брюсселя" щодо домовленості країн-членів Європейського Союзу виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках.

"Віктор Орбан подолав своє вето, і ЄС одноголосно ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро на підтримку функціонування української держави та відновлення її інфраструктури", – зазначив Сікорський.

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На саміті 1 лютого 2024 року до останнього було невідомо, чи не заблокує угорський прем'єр Орбан допомогу, подібно тому, як зробив минулого разу в середині грудня.

Підтвердження угоди відбулося після приватних розмов Орбана з Мішелем, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і трьома найвпливовішими лідерами Євросоюзу – німецьким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Угода передбачає щорічне обговорення пакета допомоги й можливість переглянути його через два роки, "якщо це буде потрібно", але без права вето для Будапешта.

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18 січня президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та для забезпечення допомоги Україні.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

28 січня спікер Палати представників Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним і "мертвим" для нижньої палати.

2 лютого лідер більшості в Сенаті Шумер заявив, що наступного тижня Сенат голосуватиме за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який містить двопартійну угоду щодо безпеки кордонів, а також допомогу Україні та Ізраїлю.

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