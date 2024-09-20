Первая группа украинских летчиков завершила подготовку во Франции – фото

Украинские лётчики (Фото: Вооруженные силы Франции)

Во Франции завершила курс подготовки первая группа украинских летчиков. Об этом сообщили Вооруженные силы Франции в социальной сети X.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По информации французских военных, украинские пилоты обучались на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet. Летчики проходили обучение с марта 2024 года.

25 апреля BFM TV писало, что украинские летчики начали подготовку к дальнейшему обучению перед полетами на истребителях F-16 на юго-западе Франции.

"Занятия будут проходить на тренажерах, а также на самолетах Alphajet, которые были сняты с вооружения и заменены новыми Pilatus PC-21. Студенты-пилоты должны будут налетать 80 часов перед началом обучения на F-16", — писало издание.

Фото: Вооруженные силы Франции

Фото: Вооруженные силы Франции

6 июня Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов. Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета.

7 июня Макрон заявил, что обучение ВСУ на истребителях Mirage во Франции стартуют "буквально на днях".

Читайте также: В Канаду прибыла группа украинских летчиков для обучения на истребителях F-16