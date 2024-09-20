Перша група українських льотчиків завершила підготовку у Франції – фото

Українські льотчики (Фото: Збройні сили Франції)

У Франції завершила курс підготовки перша група українських льотчиків. Про це повідомили Збройні сили Франції у соціальній мережі X.

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За інформацією французьких військових, українські пілоти навчались на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet. Льотчики проходили навчання з березня 2024 року.

Видання Мілітарний повідомило, що Повітряно-космічні сили Франції зобов’язалися за два роки навчити 26 українських пілотів. Зазначається, що частина з них до цього ніколи не літала, інші мають досвід польотів на навчально-тренувальних літаках L-39 Albatros.

25 квітня BFM TV писало, що українські льотчики почали підготовку до подальшого навчання перед польотами на винищувачах F-16 на південному заході Франції.

"Заняття відбуватимуться на тренажерах, а також на літаках Alphajet, які були зняті з озброєння і замінені на нові Pilatus PC-21. Студенти-пілоти повинні будуть налітати 80 годин перед початком навчання на F-16", – писало видання.

Фото: Збройні сили Франції

Фото: Збройні сили Франції

6 червня Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа.

7 червня Макрон заявив, що навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями".

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