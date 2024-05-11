Петр Павел назвал маловероятным возвращение Украиной всех земель в обозримом будущем
Президент Чехии Петр Павел не исключает, что Россия может признать собственную неспособность достичь успеха в войне против Украины, однако сомневается, что Киеву удастся быстро деоккупировать свои территории. Об этом он сказал в интервью австрийской газете Die Presse, передает чешское агентство ČTK.
Павел убежден, что мир с Россией невозможно достичь путем принятия объявленных ею целей. На фоне этого он призвал продолжать поддерживать Украину и выстраивать "четкие границы" для РФ.
Впрочем, чешский президент считает, что все еще существует вероятность того, что Россия обнаружит, что она не в состоянии добиться военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам, а не к "бессмысленному расходованию ресурсов и человеческих жизней". В то же время он считает маловероятным, чтобы Украина вернула себе всю свою территорию в обозримом будущем.
Также, по словам Павела, никто не отрицает будущее членство Украины в НАТО, но Москве необходимо дать понять, что для нее это не станет "прямой угрозой".
- С 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения. Бои продолжаются в ряде сел на границе с РФ.
- В США ожидают от России активизации наступления в Украине, но уверены в возможностях Киева и сомневаются, что Москва добьется серьезных успехов на поле боя.
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