Петр Павел назвав малоймовірним повернення Україною всіх земель в осяжному майбутньому

Петр Павел вважає малоймовірним, що Україна поверне собі всю свою територію в осяжному майбутньому, але не виключає, що будуть переговори

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел не виключає, що Росія може визнати власну неспроможність досягти успіху у війні проти України, проте сумнівається, що Києву вдасться швидко деокупувати свої території. Про це він сказав в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, передає чеське агентство ČTK.

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Павел переконаний, що миру з Росією неможливо досягти шляхом прийняття оголошених нею цілей. На тлі цього він закликав продовжувати підтримувати Україні і вибудовувати "чіткі кордони" для РФ.

Втім, чеський президент вважає, що все ще існує ймовірність того, що Росія виявить, що вона не в змозі досягти воєнного успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів, а не до "безглуздої витрати ресурсів і людських життів". Водночас він вважає малоймовірним, щоб Україна повернула собі всю свою територію в осяжному майбутньому.

Також, за словами Павела, ніхто не заперечує майбутнє членство України в НАТО, але Москві необхідно дати зрозуміти, що для неї це не стане "прямою загрозою".

З 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. Бої тривають у низці сіл на кордоні з РФ.

В США очікують від Росії активізації наступу в Україні, але впевнені в можливостях Києва і сумніваються в тому, що Москва доб'ється серйозних успіхів на полі бою.

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