Петр Павел назвав малоймовірним повернення Україною всіх земель в осяжному майбутньому
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел не виключає, що Росія може визнати власну неспроможність досягти успіху у війні проти України, проте сумнівається, що Києву вдасться швидко деокупувати свої території. Про це він сказав в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, передає чеське агентство ČTK.

Павел переконаний, що миру з Росією неможливо досягти шляхом прийняття оголошених нею цілей. На тлі цього він закликав продовжувати підтримувати Україні і вибудовувати "чіткі кордони" для РФ.

Втім, чеський президент вважає, що все ще існує ймовірність того, що Росія виявить, що вона не в змозі досягти воєнного успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів, а не до "безглуздої витрати ресурсів і людських життів". Водночас він вважає малоймовірним, щоб Україна повернула собі всю свою територію в осяжному майбутньому.

Також, за словами Павела, ніхто не заперечує майбутнє членство України в НАТО, але Москві необхідно дати зрозуміти, що для неї це не стане "прямою загрозою".

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