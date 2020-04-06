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Пленки Ермака. Корниенко рассказал, как Зеленский объяснил скандал Слуге народа

Пленки Ермака. Корниенко рассказал, как Зеленский объяснил скандал Слуге народа - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Минрегиона)
06.04.2020, 11:33

На встрече со "слугами народа" Зеленский говорил, что его команда "честная". Ермак заверял, что "не имеет отношения" к тому, что было на видео

Во время обсуждения скандал вокруг видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "продает" госдолжности, президент Владимир Зеленский заверил фракцию Слуга народа, что его команда "честная и ничем таким не занимается". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава партии СН Александр Корниенко.

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"Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда - честные и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться - она ​​несправедлива", - сказал он.

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Также, по словам Корниенко, глава ОП Андрей Ермак "в очередной раз аргументировано подтвердил, что он отношение к озвученному на пленках не имеет".

Глава Слуги народа заверяет, что на встрече говорилось, что "неприкасаемых нет" – и будет честное расследование, "без политического давления на любые стороны". Также утверждалось, что "силовикам никаких указаний не делалось, и шесть человек от СБУ на вручении повестки Гео Леросу - это эксцесс исполнителя".

По мнению Корниенко, скандал должен перейти в плоскость расследования - и все фигуранты должны ходить на допросы и давать показания.

  • 29 марта 2020-го депутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат Андрея Ермака Денис в августе-октябре 2019-го якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Фигурант роликов ответил, что в видео "вырван контекст" и он "обсуждал проекты", а не назначения людей. Андрей Ермак подал заявления в СБУ и ГБР, а Лерос  - в НАБУ.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности. В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. 
  • 2 апреля депутаты Слуги народа выступили с заявлением, потребовав расследовать как факты возможной коррупции, так и обстоятельства записи Дениса Ермака. Вскоре состоялась встреча президента с депутатами.

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Марк Сировой
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