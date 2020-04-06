Пленки Ермака. Корниенко рассказал, как Зеленский объяснил скандал Слуге народа

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Минрегиона)

Во время обсуждения скандал вокруг видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы "продает" госдолжности, президент Владимир Зеленский заверил фракцию Слуга народа, что его команда "честная и ничем таким не занимается". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава партии СН Александр Корниенко.

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"Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда - честные и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться - она ​​несправедлива", - сказал он.

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Также, по словам Корниенко, глава ОП Андрей Ермак "в очередной раз аргументировано подтвердил, что он отношение к озвученному на пленках не имеет".

Глава Слуги народа заверяет, что на встрече говорилось, что "неприкасаемых нет" – и будет честное расследование, "без политического давления на любые стороны". Также утверждалось, что "силовикам никаких указаний не делалось, и шесть человек от СБУ на вручении повестки Гео Леросу - это эксцесс исполнителя".

По мнению Корниенко, скандал должен перейти в плоскость расследования - и все фигуранты должны ходить на допросы и давать показания.

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