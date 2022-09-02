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Подоляк надеется, что не все эвакуируются из Крыма – к некоторым есть юридические вопросы

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 23:32
Подоляк надеется, что не все эвакуируются из Крыма – к некоторым есть юридические вопросы - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал свое сообщение о разработке эвакуационных маршрутов для жителей временно оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации". В эфире общенационального телемарафона он выразил надежду, что полуостров покинут не все, так как к определенным приехавшим из РФ людям есть "юридические вопросы".

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Подоляк заявил, что "и вы, и мы, и в России уже понимают", что Крым будет деоккупирован таким же образом, как будут освобождены от российских войск Запорожская, Херсонская и любая другая область Украины.

Он подчеркнул, что в Крыму есть проукраински настроенные граждане, посоветовал им позаботиться о бомбоубежищах, чтобы пережить активную фазу деоккупации в будущем, и отметил, что Украина во время "силовой деблокады" полуострова предложит РФ открыть коридоры для эвакуации людей на материковую часть страны.

"Но есть еще одна категория людей. Я не очень хочу, чтобы все они уехали из Крыма через Керченский мост. Это о людях, которые приехали из РФ и заняли здания, квартиры и бизнесы наших граждан. Я хочу, чтобы эти люди там остались. После того, как мы деблокируем, я хочу, чтобы наше государство всем этим людям задало определенные юридические вопросы, и чтобы они получили уголовный срок, чтобы понять – нельзя красть в Украине что-либо", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что война должна закончиться не просто военной победой Украины, но и множеством юридических побед.

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Оксана Житнюк
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Крым деоккупация михаил подоляк
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