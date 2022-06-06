UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк ответил Кеверу на "проблемную" Украину: Единственная проблемная в Европе – Венгрия

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 00:16
Подоляк ответил Кеверу на
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальное заявление главы венгерского парламента Ласло Кевера о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского и о том, что Украина – "проблемная страна".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера Кевер в эфире венгерского телевидения сказал: "Сколько я знаю и обращаю внимание на события мировой политики <...>, я не припомню, чтобы лидер проблемной страны, нуждающейся в помощи, так выступал против кого-то, причем не только против Венгрии, но даже задевая германского канцлера <...> Обычно угрожают врагам, а не тем, кого хотят завоевать как друзей. Это личная психологическая проблема, с которой я не знаю, что делать".

В ответ на это Подоляк, обращаясь к Кеверу, заявил, что "единственная "проблемная" страна в европейской семье – это Венгрия, блокирующая любые реакции на зверства России в Украине".

"Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках истории", – заявил Подоляк.

Он отметил, что "летописи не горят", и время всегда показывает, кто есть кто.

"Российские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", – добавил Подоляк.

  • Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.
  • Вчера Кевер заявил, что критика Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" президента.
  • Замглавы Офиса президента Андрей Сибига отреагировал: назвал абсолютно "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственных сборов Венгрии".
  • В МИД Украины после такого заявления Кевера сказали, что хотят видеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия михаил подоляк Ласло Кевер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 