Подоляк ответил Кеверу на "проблемную" Украину: Единственная проблемная в Европе – Венгрия
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальное заявление главы венгерского парламента Ласло Кевера о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского и о том, что Украина – "проблемная страна".
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Вчера Кевер в эфире венгерского телевидения сказал: "Сколько я знаю и обращаю внимание на события мировой политики <...>, я не припомню, чтобы лидер проблемной страны, нуждающейся в помощи, так выступал против кого-то, причем не только против Венгрии, но даже задевая германского канцлера <...> Обычно угрожают врагам, а не тем, кого хотят завоевать как друзей. Это личная психологическая проблема, с которой я не знаю, что делать".
В ответ на это Подоляк, обращаясь к Кеверу, заявил, что "единственная "проблемная" страна в европейской семье – это Венгрия, блокирующая любые реакции на зверства России в Украине".
"Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках истории", – заявил Подоляк.
Он отметил, что "летописи не горят", и время всегда показывает, кто есть кто.
"Российские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", – добавил Подоляк.
- Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.
- Вчера Кевер заявил, что критика Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" президента.
- Замглавы Офиса президента Андрей Сибига отреагировал: назвал абсолютно "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственных сборов Венгрии".
- В МИД Украины после такого заявления Кевера сказали, что хотят видеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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