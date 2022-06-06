Подоляк ответил Кеверу на "проблемную" Украину: Единственная проблемная в Европе – Венгрия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальное заявление главы венгерского парламента Ласло Кевера о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского и о том, что Украина – "проблемная страна".

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Вчера Кевер в эфире венгерского телевидения сказал: "Сколько я знаю и обращаю внимание на события мировой политики <...>, я не припомню, чтобы лидер проблемной страны, нуждающейся в помощи, так выступал против кого-то, причем не только против Венгрии, но даже задевая германского канцлера <...> Обычно угрожают врагам, а не тем, кого хотят завоевать как друзей. Это личная психологическая проблема, с которой я не знаю, что делать".

В ответ на это Подоляк, обращаясь к Кеверу, заявил, что "единственная "проблемная" страна в европейской семье – это Венгрия, блокирующая любые реакции на зверства России в Украине".

"Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках истории", – заявил Подоляк.

Он отметил, что "летописи не горят", и время всегда показывает, кто есть кто.

"Российские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", – добавил Подоляк.

Оксана Житнюк

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