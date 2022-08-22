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Подоляк про обвинения Украины в терактах: Галлюциногены ведут к потере связи с реальностью

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22.08.2022, 10:50
Подоляк про обвинения Украины в терактах: Галлюциногены ведут к потере связи с реальностью - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на постоянные обвинения Россией Украины в терактах. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, представителям России стоит понимать, что мир видит войну и все преступления оккупантов вживую. 

"Понимаю, что галлюциногены разного генезиса ведут к потере связи с реальностью. Попытки обвинить Украину в терактах на Запорожской АЭС, в Еленовке или во взрыве авто в Подмосковье не имеют шансов", — написал он. 

Вечером 20 августа в России взорвали автомобиль российского пропагандиста Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья, против которой были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против России за вторжение в Украину.   

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России ЗАЭС и как она использует ее против Украины

Дмитрий Гриниченко
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Россия война пропаганда дезинформация михаил подоляк
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