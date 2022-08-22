Подоляк про обвинения Украины в терактах: Галлюциногены ведут к потере связи с реальностью
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на постоянные обвинения Россией Украины в терактах. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, представителям России стоит понимать, что мир видит войну и все преступления оккупантов вживую.
"Понимаю, что галлюциногены разного генезиса ведут к потере связи с реальностью. Попытки обвинить Украину в терактах на Запорожской АЭС, в Еленовке или во взрыве авто в Подмосковье не имеют шансов", — написал он.
Вечером 20 августа в России взорвали автомобиль российского пропагандиста Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья, против которой были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против России за вторжение в Украину.
- Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной.
- Недавно россияне обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму.
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