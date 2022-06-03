Подоляк: Украина не будет бить американскими РСЗО по РФ. Но Россия делает "вбросы"

Россия пытается подорвать доверие между США и Украиной, но Киев не будет использовать американские РСЗО для ударов по объектам в РФ. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Задача России №1 – подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России", – написал он.

Подоляк добавил, что США знают, где используется их техника.

Он также назвал "пропагандой российских спецслужб" любые "вбросы" о якобы намерениях Украины бить американским оружием по РФ.

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Марк Сировой

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