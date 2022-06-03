Подоляк: Украина не будет бить американскими РСЗО по РФ. Но Россия делает "вбросы"
03.06.2022, 10:21
Михаил Подоляк (скриншот видео Офиса президента)
Россия пытается подорвать доверие между США и Украиной, но Киев не будет использовать американские РСЗО для ударов по объектам в РФ. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Задача России №1 – подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России", – написал он.
Подоляк добавил, что США знают, где используется их техника.
Он также назвал "пропагандой российских спецслужб" любые "вбросы" о якобы намерениях Украины бить американским оружием по РФ.
- США одобрили новый пакет помощи Украине, который включает поставку РСЗО HIMARS. США поставят к ним снаряды, которые летят на 70+ км, но не ракеты с дальностью до 300 км. Первые четыре РСЗО уже находятся в Европе.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
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