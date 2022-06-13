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Подоляк: Задача-максимум в войне — территориальная целостность Украины и трансформация РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 11:05
Подоляк: Задача-максимум в войне — территориальная целостность Украины и трансформация РФ - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Максимальной задачей Украины в войне с Россией является восстановление территориальной целостности, а также поражение и трансформация РФ. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью беларускому оппозиционному изданию Зеркало

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По его словам, президент Зеленский предложил программу-минимум: Россия отходит на линию по состоянию на 24 февраля, после чего могут начаться реальные переговоры. Задачей-максимум Подоляк назвал полное восстановление территориальной целостности Украины с Донбассом и Крымом, а также проигрыш России и ее последующую политическую трансформацию. 

Без трансформации Россия "все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью", считает советник Ермака. 

"Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что Россия должна уйти с наших территорий. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее мы будем воевать, пока Россия не проиграет", — резюмировал Подоляк. 

Читайте также: Подоляк: Нужное оружие получим в ближайшее время, будет более интенсивное контрнаступление

Дмитрий Гриниченко
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война переговоры михаил подоляк
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