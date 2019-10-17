Подписание судебной реформы заблокировано в Раде

В Верховную Раду внесен проект постановления об отмене решения о принятии в целом как закона законопроекта №1008 о деятельности органов судебного управления. Текст проекта опубликован на сайте парламента.
Проект постановления внес депутат из фракции ОПЗЖ Михаил Папиев. Он аргументирует необходимость отменить принятие закона тем, что якобы в ходе рассмотрения поправок были нарушены нормы регламента Рады.
Согласно регламенту, закон о судебной реформе не может быть подписан спикером Рады, пока парламент не рассмотрит проект постановления об отмене решения.
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