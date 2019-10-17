Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подписание судебной реформы заблокировано в Раде

Подписание судебной реформы заблокировано в Раде - Фото
Михаил Папиев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 15:05

Нардеп из ОПЗЖ считает, что закон о реформе Верховного суда и ВККС был принят с нарушением регламента

В Верховную Раду внесен проект постановления об отмене решения о принятии в целом как закона законопроекта №1008 о деятельности органов судебного управления. Текст проекта опубликован на сайте парламента.

Проект постановления внес депутат из фракции ОПЗЖ Михаил Папиев. Он аргументирует необходимость отменить принятие закона тем, что якобы в ходе рассмотрения поправок были нарушены нормы регламента Рады.

Согласно регламенту, закон о судебной реформе не может быть подписан спикером Рады, пока парламент не рассмотрит проект постановления об отмене решения.

Читайте также: На Западе обеспокоены судебной реформой Зеленского: пишут письма

Напишите нам
судебная реформа Михаил Папиев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 