Подписание судебной реформы заблокировано в Раде

Михаил Папиев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховную Раду внесен проект постановления об отмене решения о принятии в целом как закона законопроекта №1008 о деятельности органов судебного управления. Текст проекта опубликован на сайте парламента.

Проект постановления внес депутат из фракции ОПЗЖ Михаил Папиев. Он аргументирует необходимость отменить принятие закона тем, что якобы в ходе рассмотрения поправок были нарушены нормы регламента Рады.

Согласно регламенту, закон о судебной реформе не может быть подписан спикером Рады, пока парламент не рассмотрит проект постановления об отмене решения.

Месяц назад против проекта судреформы Зеленского высказался пленум Верховного суда.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, зачем планируется сокращение ВС.

Вчера Рада проголосовала за реформу Верховного суда и ВККС.

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