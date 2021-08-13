Похищение Чауса: Генрокуратура Молдовы передала в суд первое дело

В Молдове передано в суд первое дело против одного из подозреваемых в похищении бывшего судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса в Кишиневе. Ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Молдовы.

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) заявила о завершении расследования и направила в суд дело против гражданина Молдовы, который участвовал в похищении Чауса в апреле 2021-го.

Сообщается, что подсудимому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе. Он работал в Украине охранником местного жителя. В феврале его завербовала группа людей, которая впоследствии участвовала в преступных действиях.

Подозреваемый получил задание после возвращения в Молдову собрать информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи Чауса. Далее, по инициативе организаторов преступления, мужчина арендовал несколько зданий и приобрел три транспортных средства для похищения.

В прокуратуре сообщают, что подсудимый был под стражей с мая 2021-го. Недавно он заключил соглашение с прокурорами о признании вины и теперь находится под домашним арестом.

Также в прокуратуре Молдовы отметили, что обратились к украинским властям с несколькими запросами по этому делу, однако официальной реакции пока не было.

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