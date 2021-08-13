Похищение Чауса: Генрокуратура Молдовы передала в суд первое дело
В Молдове передано в суд первое дело против одного из подозреваемых в похищении бывшего судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса в Кишиневе. Ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Молдовы.
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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) заявила о завершении расследования и направила в суд дело против гражданина Молдовы, который участвовал в похищении Чауса в апреле 2021-го.
Сообщается, что подсудимому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе. Он работал в Украине охранником местного жителя. В феврале его завербовала группа людей, которая впоследствии участвовала в преступных действиях.
Подозреваемый получил задание после возвращения в Молдову собрать информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи Чауса. Далее, по инициативе организаторов преступления, мужчина арендовал несколько зданий и приобрел три транспортных средства для похищения.
В прокуратуре сообщают, что подсудимый был под стражей с мая 2021-го. Недавно он заключил соглашение с прокурорами о признании вины и теперь находится под домашним арестом.
Также в прокуратуре Молдовы отметили, что обратились к украинским властям с несколькими запросами по этому делу, однако официальной реакции пока не было.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные похитили Чауса в Кишиневе. В Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. По данным журналиста Юрия Бутусова, его задержал наряд полиции для передачи НАБУ, однако сотрудники СБУ Винницкой области "буквально отбили Чауса у наряда" и повезли в Киев.
- НАБУ опубликовало видео преследования перевозящих Чауса автомобилей СБУ, не остановившихся на их требования. В СБУ заявили, что не похищали Чауса, а "действовали в рамках закона и своих полномочий".
- 3 августа НАБУ задержало Чауса, а 4 августа ВАКС отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
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