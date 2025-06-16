Покушение на замминистра здравоохранения: еще два человека получили подозрения от ГБР

В ГБР утверждают, что они продали закрытую информацию для подготовки убийства

Следственные действия (Фото: ГБР)

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении правоохранителю с сообщником, продавшим закрытую информацию для подготовки убийства заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, правоохранитель и его сообщник, житель Киева, продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе министра здравоохранения Украины, которую использовали во время подготовки его убийства.

Им инкриминируют несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

ГБР напомнило, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, скончалась женщина. Тогдашний первый заместитель министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Два друга женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

Во время подготовки они получили от киевлянина информацию о месте жительства чиновника и его семьи. Тот в свою очередь получил ее от знакомого правоохранителя, который имел доступ к закрытым базам данных.

20 января 2025 года СБУ сообщила, что предотвратила убийство первого заместителя министра здравоохранения – задержаны двое жителей Киевской области. Правоохранители тогда не назвали имя вероятной жертвы, но, скорее всего, речь идет о Сергее Дуброве, занимавшем должность первого заместителя главы Минздрава.

21 января суд взял под стражу мужчину и женщину, подозреваемых в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения.

В апреле Дуброва уволили с должности первого заместителя министра здравоохранения.