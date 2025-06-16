Замах на заступника міністра охорони здоров’я: ще двоє людей отримали підозри від ДБР

У ДБР стверджують, що вони продали закриту інформацію для підготовки вбивства

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру правоохоронцю зі спільником, які продали закриту інформацію для підготовки вбивства заступника міністра охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За версією слідства, правоохоронець та його спільник, мешканець Києва, продали замовникам інформацію з закритих баз даних щодо колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.

Їм інкримінують несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

ДБР нагадало, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Тодішній перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Двоє друзів жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Під час підготовки вони отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних.

20 січня 2025 року СБУ повідомила, що запобігла вбивству першого заступника міністра охорони здоров’я – затримано двох жителів Київської області. Правоохоронці тоді не назвали ім'я ймовірної жертви, але, найімовірніше, йдеться про Сергія Дуброва, який обіймав посаду першого заступника голови МОЗ.

21 січня суд взяв під варту чоловіка й жінку, яких підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я.

У квітні Дуброва звільнили з посади першого заступника міністра охорони здоров'я.