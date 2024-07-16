Политика Орбана. ЕС не может лишить Венгрию председательства в Совете – топ-чиновница

Несмотря на свои действия, венгерский премьер не может нанести вред внутри Евросоюза, акцентировала вице-президент Еврокомиссии

Виктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

У Европейского союза нет "никакой возможности" лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но блок будет бойкотировать политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью Суспильному.

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Чиновница отметила: доверие в Евросоюзе к Орбану "упало до нуля".

"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана", – отметила Юрова.

По ее словам, как раз бойкотом Орбана сейчас занимается ЕС – и постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется после Нового года.

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В то же время чиновница подчеркнула, что, несмотря на свои действия, венгерский премьер не может нанести вред внутри Евросоюза.

Юрова отметила: председательство страны приходится на то время, когда Совет ЕС не будет принимать "никакие ключевые решения", поскольку блок находится в начале законодательного периода, происходят смены мандатов в институциях.

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СПРАВКА. Сейчас Венгрия полгода председательствует в Совете ЕС – это учреждение, обеспечивающее согласование национальных интересов между 27 государствами-участниками ЕС на уровне министров. Сейчас Венгрия полгода председательствует в Совете ЕС – это учреждение, обеспечивающее согласование национальных интересов между 27 государствами-участниками ЕС на уровне министров.

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