Политика Орбана. ЕС не может лишить Венгрию председательства в Совете – топ-чиновница
У Европейского союза нет "никакой возможности" лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но блок будет бойкотировать политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью Суспильному.
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Чиновница отметила: доверие в Евросоюзе к Орбану "упало до нуля".
"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана", – отметила Юрова.
По ее словам, как раз бойкотом Орбана сейчас занимается ЕС – и постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется после Нового года.
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В то же время чиновница подчеркнула, что, несмотря на свои действия, венгерский премьер не может нанести вред внутри Евросоюза.
Юрова отметила: председательство страны приходится на то время, когда Совет ЕС не будет принимать "никакие ключевые решения", поскольку блок находится в начале законодательного периода, происходят смены мандатов в институциях.
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- 2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. А уже 5 июля премьер поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.
- 8 июля Орбан посетил Китай – там он встретился с главой страны Си Цзиньпином. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.
- 11 июля премьер Венгрии встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом – они обсудили возможности достижения мира в Украине.
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