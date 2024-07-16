Політика Орбана. Євросоюз не може позбавити Угорщину головування у Раді ЄС – топчиновниця
У Європейського союзу немає "жодної можливості" позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але блок буде бойкотувати політику угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтерв'ю Суспільному.
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Посадовиця зазначила: довіра у Євросоюзі до Орбана "впала до нуля".
"Я юристка, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати й відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана", – зазначила Юрова.
За її словами, якраз бойкотом Орбана зараз займається ЄС – і поступово готується до польського головування, яке розпочнеться після Нового року.
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Водночас посадовиця підкреслила, що попри свої дії угорський прем'єр не може завдати шкоди всередині Євросоюзу.
Юрова зазначила: головування країни припадає на той час, коли Рада ЄС не ухвалюватиме "жодних ключових рішень", оскільки блок перебуває на початку законодавчого періоду, відбуваються зміни мандатів в інституціях.
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- 2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. А вже 5 липня прем'єр поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- 8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з головою країни Сі Цзіньпіном. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні".
- 11 липня прем'єр Угорщини зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом – вони обговорили можливості досягнення миру в Україні.
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