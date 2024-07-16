Політика Орбана. Євросоюз не може позбавити Угорщину головування у Раді ЄС – топчиновниця

Попри свої дії, угорський прем'єр не може завдати шкоди всередині Євросоюзу, акцентувала віцепрезидентка Єврокомісії

Віктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

У Європейського союзу немає "жодної можливості" позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але блок буде бойкотувати політику угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтерв'ю Суспільному.

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Посадовиця зазначила: довіра у Євросоюзі до Орбана "впала до нуля".

"Я юристка, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати й відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана", – зазначила Юрова.

За її словами, якраз бойкотом Орбана зараз займається ЄС – і поступово готується до польського головування, яке розпочнеться після Нового року.

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Водночас посадовиця підкреслила, що попри свої дії угорський прем'єр не може завдати шкоди всередині Євросоюзу.

Юрова зазначила: головування країни припадає на той час, коли Рада ЄС не ухвалюватиме "жодних ключових рішень", оскільки блок перебуває на початку законодавчого періоду, відбуваються зміни мандатів в інституціях.

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ДОВІДКА. Зараз Угорщина пів року головує у Раді ЄС – це установа, яка забезпечує узгодження національних інтересів між 27 державами-учасницями ЄС на рівні міністрів. Зараз Угорщина пів року головує у Раді ЄС – це установа, яка забезпечує узгодження національних інтересів між 27 державами-учасницями ЄС на рівні міністрів.

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