"Полный тет-а-тет". Зеленский встречался с Шольцем за закрытыми дверями

Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото: Управление президента)

В США президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц беседовали "абсолютно за закрытыми" дверями и без переводчиков. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

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По его словам, лидеры решили провести встречу в формате "полного тет-а-тет" даже без переводчиков.

Лидеры встретились "абсолютно за закрытыми дверями" – и, соответственно, ничего публичного из этой встречи вынести нельзя, заявил Никифоров.

Ранее, 23 сентября, Офис президента написал о встрече Зеленского и Шольца – тогда не упоминалось о закрытом формате.

ОП сообщал, что политики обсудили ситуацию в Украине, в частности на поле боя, Зеленский поблагодарил за военную поддержку, а также лидеры согласовали дальнейшее сотрудничество в международных форматах и дальнейшие шаги по приближению мира.

Среди прочего Зеленский подчеркнул: Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив, которые могут расколоть единство международного сообщества.

Следовательно, по словам спикера президента, была и непубличная часть встречи, и не известно, о чем на ней говорили лидеры. Также Никифоров не уточнил, почему они выбрали именно такой формат.

Вечером 18 сентября Зеленский заявил о готовности Плана победы. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.

24 сентября Зеленский рассказал о Плане мира конгрессменам США. Он подчеркнул, что План не зависит от каких-либо решений Путина.

Зеленский рассказал, что будет, если Байден не поддержит План победы. По словам президента, Украина продолжит жить по "плану Б".

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