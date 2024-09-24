"Повний тет-а-тет". Зеленський мав зустріч з Шольцом за зачиненими дверима

Олаф Шольц та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У США президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц мали розмову "абсолютно за зачиненими" дверима й без перекладачів. Про це повідомив прессекретар українського лідера Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.

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За його словами, лідери вирішили провести зустріч у форматі "повного тет-а-тет" навіть без перекладачів.

Лідери зустрілися "абсолютно за зачиненими дверима" – і, відповідно, нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна, заявив Нікіфоров.

Раніше, 23 вересня, Офіс президента написав про зустріч Зеленського і Шольца – тоді не згадувалося про закритий формат.

ОП повідомляв, що політики обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою, Зеленський подякував за військову підтримку, а також лідери узгодили подальшу співпрацю у міжнародних форматах та подальші кроки щодо наближення миру.

Серед іншого, Зеленський наголосив: Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

Отже, зі слів речника президента, була й непублічна частина зустрічі, й не відомо, про що на ній говорили лідери. Також Нікіфоров не уточнив, чому вони обрали саме такий формат.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив про готовність Плану перемоги. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.

24 вересня Зеленський розповів про План миру конгресменам США. Він підкреслив, що План не залежить від будь-яких рішень Путіна.

Зеленський розповів що буде, якщо Байден не підтримає План перемоги. За словами президента, Україна продовжить жити за "планом Б".

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