"Повний тет-а-тет". Зеленський мав зустріч з Шольцом за зачиненими дверима
У США президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц мали розмову "абсолютно за зачиненими" дверима й без перекладачів. Про це повідомив прессекретар українського лідера Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.
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За його словами, лідери вирішили провести зустріч у форматі "повного тет-а-тет" навіть без перекладачів.
Лідери зустрілися "абсолютно за зачиненими дверима" – і, відповідно, нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна, заявив Нікіфоров.
Раніше, 23 вересня, Офіс президента написав про зустріч Зеленського і Шольца – тоді не згадувалося про закритий формат.
ОП повідомляв, що політики обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою, Зеленський подякував за військову підтримку, а також лідери узгодили подальшу співпрацю у
Серед іншого, Зеленський наголосив: Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.
Отже, зі слів речника президента, була й непублічна частина зустрічі, й не відомо, про що на ній говорили лідери. Також Нікіфоров не уточнив, чому вони обрали саме такий формат.
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