Польша закупит у США 116 новых танков Abrams. Первые поставки могут начаться в 2023 году
07.12.2022, 10:53
Танк Abrams (Фото: EPA)
Польша договорилась с США о закупке 116 дополнительных танков Abrams, первые поставки которых могут начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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По его словам, Государственный департамент США согласился продать Польше дополнительные 116 Abrams с боеприпасами.
Он отметил, что страны начинают переговоры о цене техники. Первые поставки возможны в 2023 году.
"Очередной шаг на пути к увеличению бронетанкового потенциала вооруженных сил Польши позади. Сильная армия — Польша в безопасности", — заявил Блащак.
- Первые танки Abrams прибыли в Польшу еще в июле. Блащак тогда сказал, что страна будет иметь современную мощную силу для сдерживания агрессора в экстренной ситуации.
- Недавно Южная Корея начала поставки оружия Польше, речь идет о гаубицах К9 и танках К2, которые будут использовать на границе с Беларусью.
- Блащак утвердил рамочное соглашение с южнокорейской компанией Hawha Defence о приобретении 288 установок РСЗО K239 Chunmoo.
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