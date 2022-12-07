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Польша закупит у США 116 новых танков Abrams. Первые поставки могут начаться в 2023 году

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07.12.2022, 10:53
Польша закупит у США 116 новых танков Abrams. Первые поставки могут начаться в 2023 году - Фото
Танк Abrams (Фото: EPA)

Польша договорилась с США о закупке 116 дополнительных танков Abrams, первые поставки которых могут начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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По его словам, Государственный департамент США согласился продать Польше дополнительные 116 Abrams с боеприпасами.

Он отметил, что страны начинают переговоры о цене техники. Первые поставки возможны в 2023 году. 

"Очередной шаг на пути к увеличению бронетанкового потенциала вооруженных сил Польши позади. Сильная армия — Польша в безопасности", — заявил Блащак.

Читайте также: Не только Abrams. Польша планирует приобрести 1000 танков K2, 670 САУ K9 и 1000 БМП Borsuk

Дмитро Гриниченко
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США польша танки Abrams
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