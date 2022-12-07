Польша закупит у США 116 новых танков Abrams. Первые поставки могут начаться в 2023 году

Польша договорилась с США о закупке 116 дополнительных танков Abrams, первые поставки которых могут начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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По его словам, Государственный департамент США согласился продать Польше дополнительные 116 Abrams с боеприпасами.

Он отметил, что страны начинают переговоры о цене техники. Первые поставки возможны в 2023 году.

"Очередной шаг на пути к увеличению бронетанкового потенциала вооруженных сил Польши позади. Сильная армия — Польша в безопасности", — заявил Блащак.

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Дмитро Гриниченко

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