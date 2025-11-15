Польская полиция расследует угрозы в адрес Навроцкого

Под фото президента Польши с футбольного матча неизвестный оставил изображение пистолета с подписью: "До скорой встречи, Кароль"

Кароль Навроцкий (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Полиция Польши начала расследование относительно публикации в социальных сетях, в которой содержалась угроза в отношении президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщило медиа Polsat News.

Под снимком польского президента, который был сделан на матче Польша-Нидерланды в пятницу, 14 ноября, неизвестный оставил комментарий в виде снимка. На нем был изображен пистолет и подпись: "До скорой встречи, Кароль".

Публикацию впоследствии удалили, но в интернете распространяются фотографии из нее.

"Варшавское управление полиции немедленно приняло меры по этому делу после получения информации, связанной с публикацией на платформе X. Расследование продолжается", – сообщила полиция в субботу утром.

Правоохранители отметили, что фотография с пистолетом, которая была использована в удаленном посте с угрозами в адрес Навроцкого, ранее публиковалась в другом контексте, на других сайтах и в социальных сетях.