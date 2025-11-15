Польская полиция расследует угрозы в адрес Навроцкого
Полиция Польши начала расследование относительно публикации в социальных сетях, в которой содержалась угроза в отношении президента страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщило медиа Polsat News.
Под снимком польского президента, который был сделан на матче Польша-Нидерланды в пятницу, 14 ноября, неизвестный оставил комментарий в виде снимка. На нем был изображен пистолет и подпись: "До скорой встречи, Кароль".
Публикацию впоследствии удалили, но в интернете распространяются фотографии из нее.
"Варшавское управление полиции немедленно приняло меры по этому делу после получения информации, связанной с публикацией на платформе X. Расследование продолжается", – сообщила полиция в субботу утром.
Правоохранители отметили, что фотография с пистолетом, которая была использована в удаленном посте с угрозами в адрес Навроцкого, ранее публиковалась в другом контексте, на других сайтах и в социальных сетях.
- 6 августа Навроцкий принял присягу президента Польши и вспомнил о войне России против Украины.
- 12 ноября он заявил, что Варшава не намерен ставить украинские интересы выше собственной страны, а отношения между двумя государствами должны оставаться партнерскими и сбалансированными.
Комментарии (0)