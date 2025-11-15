Польська поліція розслідує погрози на адресу Навроцького
Поліція Польщі розпочала розслідування щодо публікації в соціальних мережах, в якій містилась погроза щодо президента країни Кароля Навроцького. Про це повідомило медіа Polsat News.
Під фото польського президента, яке було зроблено на матчі Польща-Нідерланди у п'ятницю, 14 листопада, невідомий залишив коментар у вигляді знімка. На ньому був зображений пістолет та підпис: "До скорої зустрічі, Каролю".
Публікацію згодом видалили, але в інтернеті поширюються фотографії з неї.
"Варшавське управління поліції негайно вжило заходів у цій справі після отримання інформації, пов’язаної з публікацією на платформі X. Розслідування триває", – повідомила поліція у суботу вранці.
Правоохоронці зазначили, що фотографія з пістолетом, яка була використана в видаленому дописі з погрозами на адресу Навроцького, раніше публікувалася в іншому контексті, на інших сайтах і в соціальних мережах.
- 6 серпня Навроцький склав присягу президента Польщі й згадав про війну Росії проти України.
- 12 листопада він заявив, що Варшава не має наміру ставити українські інтереси вище власної країни, а відносини між двома державами повинні залишатися партнерськими та збалансованими.
