Польська поліція розслідує погрози на адресу Навроцького

Під фото президента Польщі з футбольного матчу невідомий залишив зображення пістолета з підписом: "До скорої зустрічі, Кароль"

Кароль Навроцький (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Поліція Польщі розпочала розслідування щодо публікації в соціальних мережах, в якій містилась погроза щодо президента країни Кароля Навроцького. Про це повідомило медіа Polsat News.

Під фото польського президента, яке було зроблено на матчі Польща-Нідерланди у п'ятницю, 14 листопада, невідомий залишив коментар у вигляді знімка. На ньому був зображений пістолет та підпис: "До скорої зустрічі, Каролю".

Публікацію згодом видалили, але в інтернеті поширюються фотографії з неї.

"Варшавське управління поліції негайно вжило заходів у цій справі після отримання інформації, пов’язаної з публікацією на платформі X. Розслідування триває", – повідомила поліція у суботу вранці.

Правоохоронці зазначили, що фотографія з пістолетом, яка була використана в видаленому дописі з погрозами на адресу Навроцького, раніше публікувалася в іншому контексті, на інших сайтах і в соціальних мережах.