Порошенко объявляли в розыск: фото

Пятый президент Петр Порошенко, которому сегодня суд в Киеве избирает меру пресечения по "угольному делу", находится в базе розыска МВД. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

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Согласно этой информации, Порошенко объявлен в розыск по запросу СБУ. Когда это было сделано, неизвестно. Дата его исчезновения — 24 декабря 2021 года. В карточке также указано наличие решения суда о разрешении на задержание Порошенко с целью привода.

Сегодня, 17 января, пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.

Сегодня утром Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

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Вадим Ребрина

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