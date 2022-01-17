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Порошенко объявляли в розыск: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 18:43
Порошенко объявляли в розыск: фото - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Пятый президент Петр Порошенко, которому сегодня суд в Киеве избирает меру пресечения по "угольному делу", находится в базе розыска МВД. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

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Согласно этой информации, Порошенко объявлен в розыск по запросу СБУ. Когда это было сделано, неизвестно. Дата его исчезновения — 24 декабря 2021 года. В карточке также указано наличие решения суда о разрешении на задержание Порошенко с целью привода.

Порошенко объявляли в розыск: фото

Порошенко объявляли в розыск: фото

Сегодня, 17 января, пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.

Сегодня утром Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.netПорошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

Читайте также: В Слуге народа осудили поведение Порошенко: Оно раскалывает общество

Вадим Ребрина
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Петр Порошенко сбу мвд
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