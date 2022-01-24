Порошенко ушел из бюро через семь минут после прибытия, не дождавшись следователя – ГБР
Государственное бюро расследований заявило, что подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко, который сегодня был вызван в ГБР, прибыл в бюро с опозданием и покинул его через семь минут, не дождавшись следователя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Там напомнили, что суд обязал Порошенко являться по каждому требованию в орган досудебного расследования.
Сегодня, 24 января, его вызвали в ГБР на 16:00, сообщили в бюро.
"Подозреваемый прибыл с опозданием, и в 16:11 защитник Порошенко позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Хотя следователь через 4 минуты уже находился в холле помещения, однако ни подозреваемого Порошенко, ни его защитников в здании уже не было", – сказано в сообщении.
Следователь позвонил адвокату Игорю Голованю, но тот, по словам пресс-службы ГБР, не сообщил, по какой причине они с подзащитным так поспешно покинули здание бюро.
"Таким образом, подозреваемый Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что это может расцениваться, как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.
Корреспондент LIGA.net пытался получить комментарий адвоката Голованя, но его номер не отвечает.
Ранее сегодня в ГБР заявили, что Порошенко до сих пор не сдал свой загранпаспорт, таким образом не выполнив решения суда. Адвокат Головань назвал это "враньем" и заявил, что сегодня утром сдал загранпаспорт Порошенко.
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