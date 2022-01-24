ГБР: Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт вопреки решению суда

Пятый президент Петр Порошенко до сих пор не сдал свой загранпаспорт, таким образом он не выполнил решения суда. Заявление об этом выпустила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

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19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и в числе прочего возложил на него обязанность сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

"Однако до настоящего времени это обязательство подозреваемый не выполнил", – утверждает ГБР.

23 января Порошенко выпустил видеообращение, в котором утверждал, что власть якобы намеренно заблокировала его участие в заседании межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Порошенко считает, что личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает зарубежные командировки, для них нужно только получить разрешение следователей.

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Сергей Бережной

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