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ГБР: Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт вопреки решению суда

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 15:56
ГБР: Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт вопреки решению суда - Фото
Петр Порошенко (Скриншот из видеотрансляции)

Пятый президент Петр Порошенко до сих пор не сдал свой загранпаспорт, таким образом он не выполнил решения суда. Заявление об этом выпустила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).  

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19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и в числе прочего возложил на него обязанность сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

"Однако до настоящего времени это обязательство подозреваемый не выполнил", – утверждает ГБР.

23 января Порошенко выпустил видеообращение, в котором утверждал, что власть якобы намеренно заблокировала его участие в заседании межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе. 

Порошенко считает, что личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает зарубежные командировки, для них нужно только получить разрешение следователей. 

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Сергей Бережной
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Петр Порошенко загранпаспорт мера пресечения госбюро расследований личное обязательство
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