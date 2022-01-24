ГБР: Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт вопреки решению суда
Пятый президент Петр Порошенко до сих пор не сдал свой загранпаспорт, таким образом он не выполнил решения суда. Заявление об этом выпустила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).
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19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и в числе прочего возложил на него обязанность сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.
"Однако до настоящего времени это обязательство подозреваемый не выполнил", – утверждает ГБР.
23 января Порошенко выпустил видеообращение, в котором утверждал, что власть якобы намеренно заблокировала его участие в заседании межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе.
Порошенко считает, что личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает зарубежные командировки, для них нужно только получить разрешение следователей.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
- 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. В ГБР заявили, что у стороны обвинения есть основания оспорить решение.
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