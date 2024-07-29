После гибели мужчины на канатной дороге правоохранители проверяют колесо обозрения в Киеве

Сейчас о результатах проверки говорить еще рано, сообщила спикер столичной прокуратуры.

Колесо обозрения на Подоле (Фото: Depositphotos)

Правоохранители проверяют работу аттракциона "Колесо обозрения" в Подольском районе Киева после того, как 21 июля на канатной дороге через реку Днепр погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Ирина Винокурова в комментарии агентству "Укринформ".

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По ее словам, работа колеса обозрения на Подоле проверяется в рамках уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Также полиция направила запрос на все разрешительные документы для работы аттракциона, сообщила Винокурова.

Пресс-секретарь отметила, что уголовное производство "является фактовым", потому что без соответствующего факта правоохранители не смогли бы провести проверку.

Однако сейчас о результатах проверки говорить еще рано, сообщила чиновник.

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Укринформ пишет, что позвонил по контактному номеру на сайте "Колеса обзора" – агентству ответила женщина по имени Алина, которая представилась женой владельца аттракциона, французского гражданина Луи Тутена.

Женщина заявила, что они с мужем по запросу предоставили правоохранительным органам разрешительные документы для деятельности аттракциона.

"Все документы я уже предоставила полиции. Если мы здесь стоим семь лет, то, вероятно, у нас все есть", – отметила жена владельца аттракциона.

Колесо обозрения на Подоле было привезено из Парижа в 2017 году, после Рождественской ярмарки оно осталось стоять на Контрактовой площади, где и поныне находится.

21 июля в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего человек упал в воду. Правоохранители возбудили уголовное производство. В прокуратуре заявили, что ранее пытались предотвратить создание аттракциона, однако проиграли суды всех трех инстанций.

Утром 22 июля спасатели извлекли из воды тело погибшего 20-летнего мужчины.

В тот же день правоохранители проводили обыски в службах КГГА, согласовавших расположение канатной дороги в Киеве.

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